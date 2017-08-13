Мария Ласицкене: "Молилась, чтобы Левченко первой взяла высоту 1,99"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отметила, что волновалась во время финальных соревнований на чемпионате мира в Лондоне. По словам россиянки, одержать победу ей помогла украинка Юлия Левченко, которая в итоге заняла второе место.

– Какие были мысли, когда сбили 1,99 м?

– Я молилась, чтобы Юля Левченко взяла эту высоту с первой попытки. Очень не хотела прыгать вторую попытку на 1,99 м. Хотелось перенести на 2,01 м. Сидела и думала: "Юля, давай! Это нужно всем нам!"

– Не каждый день увидишь человека, который молится за соперников во время чемпионата мира.

– Да просто я понимала, что меня нужно разбудить.

– Кстати, когда у вас не получилось с 1,99 м, проходил забег на 5000 м, где бежал Мо Фара, и стадион ревел. Могло ли это как-то повлиять?

– Да, во время прыжков на ответственных высотах стоял просто невероятный шум. Никакие наушники не спасут. И внутри тоже все бурлило. Атмосфера тут – невероятная. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Марии Ласицкене