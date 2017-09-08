Мария Ласицкене: "Медаль в нейтральном статусе - это интересно, но главное, что она есть"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что была психологически готова к выступлению на чемпионате мира под нейтральным флагом. Спортсменка завоевала золото в своей дисциплине. В нейтральном статусе российские легкоатлеты выступали в связи с дисквалификацией ВФЛА. С этого года Ласицкене стала одной из россиянок, получивших индивидуальный допуск от ИААФ.

- Было сложно не выступать, принять это никак нельзя, и мы это не приняли, - цитирует "Р-Спорт" Ласицкене. - Эти полтора года мы надеялись, ни в один из дней не отчаивались. Мы делали все, что от нас зависело, чтобы выступать на Олимпиаде, чтобы выступать под российским флагом. Психологически я была готова выступать в нейтральном статусе, была готова к взглядам и комментариям. Это моя жизнь, я – спортсменка, не могла себе позволить пропускать два года и отвечать за чужие ошибки.

Разговоров о том, чтобы пропустить, даже не было. Нет, мы шли к результату, тренировались. В любой день мы были готовы выйти на международную арену и прыгать. Мы пережили все это достойно, была огромная поддержка со стороны семьи, тренера, мужа. Все понимали, что надо перетерпеть. Все-все болельщики тоже были за нас, и это придавало сил. Да, медаль в нейтральном статусе – это интересно, но главное, что она есть, что она наша!

Я всем довольна. Были показаны несколько личных рекордов. Главное - я прыгала стабильно, не было травм. Ощущалась поддержка всех близких и тех, кто болел. Мы защитили титул, вся подготовка с зимы шла именно к чемпионату мира. Это главная медаль сезона, и я очень рада. Я удовлетворена итогами, все хорошо!