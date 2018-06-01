Мария Ласицкене: "Когда-нибудь кто-то сможет победить меня"

Россиянка Мария Ласицкене после победы на этапе Бриллиантовой лиги в Риме заявила, что наступит время, когда ее смогут победить. В четверг она показала лучший результат сезона – 2,02 метра.

– В Риме очень хорошая атмосфера, я рада, что смогла побить рекорд сезона, – цитирует "Р-Спорт" Ласицкене. – На сегодняшнем соревновании я получила все, что хотела эмоционально. У меня была неудачная попытка на высоте 1,91 метра, затем я рассердилась на саму себя. Аудитория была великолепна, она мне помогла. И атмосфера была мотивирующей. Я уверена, что когда-нибудь кто-то сможет победить меня, поэтому мне нельзя расслабляться.

Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги", одержав 40-ю победу подряд