Мария Ласицкене: "Историю с багажом пережила абсолютно спокойно"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене спокойно отнеслась к тому, что авиакомпания не смогла вовремя доставить ее багаж в Берлин, где проходит чемпионат Европы. Спортсменка прибыла в столицу Германии 6 августа, но ее вещи доставили ей два дня спустя.

- Всю эту историю с пропавшим, а потом найденным багажом я пережила абсолютно спокойно, - цитирует ТАСС Ласицкене. - Шиповки и форму я всегда беру с собой в самолет, поэтому все нормально. Это первое правило всех спортсменов, я думаю.

Россиянка вышла в финальный турнир чемпионата Европы, прыгнув на 1,90 метра.

Багаж Ласицкене в день ее старта на чемпионате Европы все еще не доставлен в Берлин //

"Аэрофлот" доставил в Берлин багаж Ласицкене в день ее старта на чемпионате Европы