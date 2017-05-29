Мария Ласицкене: "Есть над чем работать перед турниром в Польше"

Победительница этапа "Бриллиантовой лиги" в Юджине в прыжках в высоту Мария Ласицкене отправилась домой в город Прохладный, где предстоит поработать над совершенствованием техники прыжка. Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2,03 метра.

Отметим, что Ласицкене повторила свой личный рекорд, установленный в феврале этого года на зимнем чемпионате России.

- Мой тренер Геннадий Габрелян увидел недочеты в моих прыжках, по его словам, присутствуют огрехи в технике, поэтому нам будет над чем работать до следующего старта, - приводит ТАСС слова Ласицкене. - Сейчас я прилечу на несколько дней к себе домой в Прохладный, потренируюсь там, а потом мы уже отправимся в Польшу.

Есть определенные технические факторы, влияющие на высоту прыжка, но я не буду себя сдерживать. Да никогда этого и не делала. Я должна прыгать и стараться сделать это как можно лучше.

8 июня у россиянки запланирован старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, 11 июня она выступит на турнире в Хенгело, 13-го - в Турку, а 18 июня она заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.