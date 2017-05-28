Мария Ласицкене: "Если не быть наглой, то надо кричать: "А-а-а, вот это да-а-а!"

Российская прыгунья в длину Мария Ласицкене (Кучина) дала понять, что не слишком удивлена своей победе на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА, выиграла соревнвания с рекордом стадиона (2,03) и личным рекордом на открытом воздухе.

- Если быть наглой, то ожидала такого результата, - цитирует "Р-Спорт" Ласицкене. - Чувствовала себя отлично, понимала, что сегодня могу высоко прыгать. Вся подготовка шла хорошо, плавно. Зимний сезон хорошо прошел. В психологическом плане мне удалось все откинуть, забыть, перестать обижаться и начать очень бодро с нового листа. И, конечно, с хорошей злостью - без этого никак нельзя прыгать в одном секторе с олимпийской чемпионкой Рут Бейтией.

- А если быть не наглой?

- А если не быть наглой, то надо кричать: "А-а-а, вот это да-а-а, как это у меня так получилось!" (смеется)