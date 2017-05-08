Мария Ласицкене: "Если кто-то ведет неспортивные игры, я в этом участвовать не хочу"

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) не видит ничего плохого в том, что организаторы лондонского этапа "Бриллиантовой лиги" объявили о намерении не приглашать российских легкоатлетов. Этап в Лондоне пройдет 9 июля.

– Ничего страшного в этом нет, – цитирует официальный сайт ВФЛА Ласицкене. – Мы изначально были готовы к тому, что легко не будет. Еще зимой я слышала, что подобный отказ уже был россиянам от организаторов турнира в Берлине. Конечно, хочется, чтобы в первую очередь оценивали твои профессиональные качества, но, если кто-то ведет какие-то неспортивные игры, я в этом участвовать не хочу. Мое дело тренироваться и выходить в сектор. К тому же новый формат "Бриллиантовой лиги" позволяет рассчитывать на попадание в финал, даже без участия в нескольких этапах. Календарь на сезон у нас постепенно заполняется, помимо международных соревнований я буду выступать и в России. В планах у меня три этапа летнего Гран-при ВФЛА (16 и 24-25 июня, а также 1-2 июля в Жуковском) и финал (14-15 июля в Ерино), и, конечно, чемпионат России (28-30 июля). Но главная цель не изменилась – защита титула чемпионки мира в прекрасном городе Лондон!