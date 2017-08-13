Мария Ласицкене: "Довольна, что выиграла в таких непростых условиях"

Россиянка Мария Ласицкене после победы над чемпионате мира-2017 в прыжках в высоту отметила, что ей было непросто выступать под нейтральным флагом. Спортсменка сказала, что довольна победой и поблагодарила всех за поддержку.

– Я счастлива, ощущала поддержку и ответственность, – сказал в эфире программы "Все на Матч" Ласицкене. – Да, соревнования прошли не просто, но иначе быть и не могло. В целом я довольна, что выиграла золотую медаль в таких непростых условиях. Она наша, она будет здесь.

Выступление под нейтральных флагом? На тебя ложиться груз, все знаю, кто ты, все чего то ждут. Поэтому я полностью закрывалась, не читала ничего, не пересматривала. Просто отдыхала, знала, что впереди ответственный старт. Я с ним справилась.

Это неудобная ситуация, но сейчас я рада, что медаль наша. Я уверена, что мы со всем справимся. Знаю, сколько медалей у России. Восхищаюсь этими ребятами. Знаю, какая это нагрузка на нас – столько внимания. Видела несколько российских флагах на трибунах, болельщиков, которые ездят смотреть на нас.

Ласицкене перепрыгнула весь мир! У России первое золото Лондона //

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