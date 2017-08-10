Мария Ласицкене: "Допинг-офицеры еще не приходили"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отметила, что для нее вынужденная смена отеля в Лондоне не стала проблемой. Сегодня спортсменка вышла в финал чемпионата мира с лучшим результатом. Она взяла высоту 1,92 метра.

– Ваш заезд в Лондон начался с того, что пришлось заселяться в другую гостиницу. В той, где планировали жить изначально, гуляет вирус. Это доставило какие-то неудобства?

– Абсолютно никаких. Очень приятно, что руководитель нашей делегации Елена Орлова со всем быстро разобралась и помогла организовать переезд. Даже не представляю, что чувствуют спортсмены, которые были готовы здесь на многое, но из-за этой неприятности не смогли выйти на старт.

Я же спокойно переехала в другой отель, никаких проблем. Единственное – пришлось сразу же поменять свое местоположение в системе ADAMS.

– Допинг-офицеры к вам уже приходили?

– Еще нет. (Владимир ИВАНОВ)