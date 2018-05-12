Мария Ласицкене: "Церемонии без флага даже не откладываются в душе"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в интервью "РИА Новости" отметила, что на соревнованиях нет жесткого контроля за спортсменами, выступающими в нейтральном статусе. По ее словам, церемонии награждения без флага даже не откладываются в душе.

- Вы уже столько раз выступали на соревнованиях в нейтральном статусе, знаете все эти правила как никто…

- Да нет там на самом деле каких-то строгих правил! За нами никто не следит слишком пристально. Думаю, если только кто-то из наших "лоханется", начнут следить очень жестко. А пока, как мне кажется, люди в call-room’е даже не знают, кто я такая и не понимают, почему у меня нет никакого флага.

Никаких вопросов, никто не спрашивает: "А у тебя вот там в сумке ничего нету? А тут резиночка у тебя какая-то не такая!" Маникюр никто не проверяет. Вероятно, будут делать это, если что-то случится. Но все равно нам надо быть очень внимательными, думать не только о себе – а я вот сегодня выступлю и уеду, поэтому возьму и пропою гимн. Нужно помнить, что приедут следующие спортсмены. Нас поставили в такие условия, и мы их должны выполнять, к сожалению.

- Когда я была на Паралимпиаде на церемониях награждения и видела поднимающийся флаг IPC вместо российского, мне было не по себе, если честно. Мне трудно представить, что чувствует спортсмен, одержавший победу, но не видящий потом своего флага.

- На чемпионате мира в Лондоне мне было в этом плане тяжелее, чем (на чемпионате мира в помещении) в Бирмингеме. Там я уже четко знала, что и как будет. В Бирмингеме я даже вообще не поняла, что это уже была церемония награждения. Увидела Владаса, Геннадия Гариковича и Ольгу Назарову, мы махали друг другу руками, веселились. Эти церемонии без флага даже не откладываются в душе. Я собиралась быть серьезной, но они мне кричали, веселили меня. И это было правильно – люди, которые рядом со мной, не хотят, чтобы я на этом зацикливалась.

Медаль? Классно! Коэ? Классно, привет! Но не отложится в памяти эта церемония. Неприятно, больно, но это понятно и так. Для спортсмена важно, когда он выходит на такие соревнования, потом в конце увидеть свой флаг, чтобы люди, которые смотрят дома, болеют, гордились тем, что в их стране есть такой человек, который на весь мир прославляет Россию.