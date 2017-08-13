Мария Ласицкене: "Была счастлива, что на шее висит золотая медаль"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отметила, что не испытывала эмоций во время исполнения гимна ИААФ на чемпионате мира. Россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, выиграла соревнования в Лондоне и получила золотую медаль.

– Что чувствовали, когда во время награждения играл гимн ИААФ?

– Да ничего не чувствовала. Но была счастлива, что на шее висит золотая медаль.

– А что внутри сейчас?

– Даже если на моей физиономии этого не написано, я действительно очень счастлива (смеется)! (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Марии Ласицкене