19:05 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мария Кучина: "Я в шоке от слов Шляхтина"

0
0
0
4

Чемпионка мира-2015 Мария Кучина выразила недовольство неосведомленностью президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина о ситуации с подачей индивидуальных заявок российскими спортсменами на участие в международных стартах. Российская прыгунья в высоту сегодня на соревнованиях в Челябинске выполнила норматив для участия в чемпионате мира. В декабре она стала первой россиянкой, подавшей индивидуальную заявку.

– Вы делали запрос в ИААФ об индивидуальном допуске. Хоть какой-то ответ приходил?

– Нет. Ждем.

– Сегодня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что ни один российский легкоатлет таких заявок вообще не подавал...

– Очень странно слышать такие слова от Дмитрия Анатольевича. Больше того, я в шоке! Хотелось бы, чтобы президент федерации был в курсе происходящего в такой непростой для спортсменов момент. Я отправила эту заявку еще 23 декабря. Причем всем занимались сами – мой менеджер Ольга Назарова, Михаил Бутов и мой будущий муж Владас.

Конечно, хотелось бы, чтобы руководство относилось к спортсменам внимательнее, чтобы оно работало. А то такое ощущение, что до нас никому нет дела. С президентом мы, например, ни разу даже не разговаривали. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Кучиной

0
0
0
4
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

А380726____ Вам дилетантам пора лечиться у Кащенко!

20:24

marksan

Мир спорта России не предсказуем! Кто знает этого Шляхтина? Первый раз слышу!

20:23

Гаттузо зол!

шлюхтин все и добьет. пьянь номенклатурщик.

19:49

А380726

Ну если вы там всем занимались сами, никого не поставив в известность, откуда Шляхтин должен был знать об этой самодеятельности? Ох, бабы, ох, дурынды. Про будущих мужей и манагеров вообще молчу

19:43

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ