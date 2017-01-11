Мария Кучина: "Я в шоке от слов Шляхтина"

Чемпионка мира-2015 Мария Кучина выразила недовольство неосведомленностью президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина о ситуации с подачей индивидуальных заявок российскими спортсменами на участие в международных стартах. Российская прыгунья в высоту сегодня на соревнованиях в Челябинске выполнила норматив для участия в чемпионате мира. В декабре она стала первой россиянкой, подавшей индивидуальную заявку.

– Вы делали запрос в ИААФ об индивидуальном допуске. Хоть какой-то ответ приходил?

– Нет. Ждем.

– Сегодня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что ни один российский легкоатлет таких заявок вообще не подавал...

– Очень странно слышать такие слова от Дмитрия Анатольевича. Больше того, я в шоке! Хотелось бы, чтобы президент федерации был в курсе происходящего в такой непростой для спортсменов момент. Я отправила эту заявку еще 23 декабря. Причем всем занимались сами – мой менеджер Ольга Назарова, Михаил Бутов и мой будущий муж Владас.

Конечно, хотелось бы, чтобы руководство относилось к спортсменам внимательнее, чтобы оно работало. А то такое ощущение, что до нас никому нет дела. С президентом мы, например, ни разу даже не разговаривали. (Владимир ИВАНОВ)

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