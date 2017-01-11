Мария Кучина: "Я в шоке от слов Шляхтина"

Чемпионка мира-2015 Мария Кучина выразила недовольство неосведомленностью президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина о ситуации с подачей индивидуальных заявок российскими спортсменами на участие в международных стартах. Российская прыгунья в высоту сегодня на соревнованиях в Челябинске выполнила норматив для участия в чемпионате мира. В декабре она стала первой россиянкой, подавшей индивидуальную заявку.
– Вы делали запрос в ИААФ об индивидуальном допуске. Хоть какой-то ответ приходил?
– Нет. Ждем.
– Сегодня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что ни один российский легкоатлет таких заявок вообще не подавал...
– Очень странно слышать такие слова от Дмитрия Анатольевича. Больше того, я в шоке! Хотелось бы, чтобы президент федерации был в курсе происходящего в такой непростой для спортсменов момент. Я отправила эту заявку еще 23 декабря. Причем всем занимались сами – мой менеджер Ольга Назарова, Михаил Бутов и мой будущий муж Владас.
Конечно, хотелось бы, чтобы руководство относилось к спортсменам внимательнее, чтобы оно работало. А то такое ощущение, что до нас никому нет дела. С президентом мы, например, ни разу даже не разговаривали. (Владимир ИВАНОВ)
marksan
А380726____ Вам дилетантам пора лечиться у Кащенко!
20:24
marksan
Мир спорта России не предсказуем! Кто знает этого Шляхтина? Первый раз слышу!
20:23
Гаттузо зол!
шлюхтин все и добьет. пьянь номенклатурщик.
19:49
А380726
Ну если вы там всем занимались сами, никого не поставив в известность, откуда Шляхтин должен был знать об этой самодеятельности? Ох, бабы, ох, дурынды. Про будущих мужей и манагеров вообще молчу
19:43