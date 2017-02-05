Мария Кучина: "Ответ по моей заявке на чемпионат Европы пока не пришел"

Чемпионка мира-2015 в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина, которая сегодня одержала победу на турнире "Русская зима" в Москве, сообщила, что еще не получила ответа на свою индивидуальную заявку на участие в предстоящем чемпионате Европы, передает корреспондент "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Ранее глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен сообщил, что россияне опять получат возможность подачи индивидуальных заявок на участие в международных соревнованиях. Им предлагается выступать в качестве нейтральных спортсменов. Чемпионат Европы в помещении пройдет с 3 по 5 марта в Белграде.

– Жаль, что я выступала здесь в качестве лидера сезона, а в грамоте будет написано всего 1,91 м, – сказала Кучина. – Третья попытка на 2,01 м была хорошая, очень зла на себя, что сбила планку. В целом, была какая-то сонная, сложно было заставить себя собраться.

Ответ по моей заявке на чемпионат Европы пока не пришел. Остается только каждые два часа проверять почту. Шучу, конечно. Но раз в день точно проверяю.