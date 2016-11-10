Мария Кучина - об отстранении от Олимпиады: "Вселенная преподала нам урок"

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина подчеркнула, что отстранение от Олимпиады добавило спортсменам сборной России мотивации и помогло сплотиться. Напомним, что в Играх-2016 в международных турнирах из российских легкоатлетов приняла участие только Дарья Клишина. Остальные были отстранены в связи с дисквалификацией ВФЛА на основании отчета независимой комиссии ВАДА.

- В очередной раз мы увидели, что есть много людей, которые искренне поддерживают, переживают, хотят найти какие-то добрые слова для нас. Все писали, звонили в это время... Греет душу, что мы не одни в своей ситуации. Что есть люди, которые искренне хотят, чтобы мы достойно выступали, показывали высокие результаты и бились за свою страну. Со сборной, наверное, как-то больше сроднили все эти обстоятельства. Мы, наверное, стали больше общаться, больше говорить о том, что нужно быть сильными, нужно тренироваться, все равно не опускать руки. Много поддерживали друг друга.

Все равно считаю, что все что ни делается - все к лучшему. Вселенная нам все равно какой-то урок преподнесла в виде вот этого всего. Нужно это принять. Это испытание, которое надо пройти. Это тоже урок: приняли бы мы это или опустили бы руки. Это сделало нас сильнее в любом случае. И то, что мы сейчас с еще большим рвением тренируемся, тоже, наверное, результат всего этого года.