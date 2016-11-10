Мария Кучина: "Легкую атлетику на Олимпиаде не смотрела"

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина подчеркнула, что смогла отойти от ситуации с недопуском на Олимпиаду-2016. От участия в Играх были отстранены все российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной. Причиной стала дисквалификация ВФЛА на основании отчета комиссии ВАДА о применении допинга в российской легкой атлетике.

- От ситуации с Олимпиадой отошла, - цитирует "Р-Спорт" Кучину. - Конечно, когда кто-то напоминает, возвращаешься в ту историю... Неприятный осадок остался, горечь. Конечно, все неприятно. Но нашли в себе силы двигаться дальше, не биться головой об стену, а идти вперед.

- Олимпийские соревнования по легкой атлетике не смотрели?

- Нет, не смотрела. Включала синхронное плавание, борьбу... Это уже так давно было, уже не помню, но точно не смотрела легкую атлетику - ни прыжки, ни что-либо еще. Не было желания. Хотела как-то отвлечься, забыться, не убиваться, а сделать выводы из этого, набраться сил и спортивной злости, идти дальше. Поэтому напоминать еще и картинками телевизионными не хотелось.