Максим Дылдин: "Украинские легкоатлеты говорят, что моя дисквалификация - бред"

Российский легкоатлет Максим Дылдин назвал незаконной дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Ранее ВАДА отстранило его на четыре года за уклонение от процедуры сдачи допинг-проб.

– Вообще дело на меня открылось 22 мая 2015 года, – цитирует properm.ru Дылдина. – Расследование шло один год и восемь месяцев, и на основании этого 6 января 2017-го вынесли приговор – дисквалификация на четыре года. Я считаю, что это незаконно, и вообще все считают, что это незаконно. Будь я спортсменом из другой страны, какой-нибудь западной, расследование шло бы не так долго и весь вопрос решился бы в течение месяца.

– Суд дисквалифицировал вас за отказ от сдачи анализов на допинг, почему отказались?

– Я шел к такси по улице в Адлере, был на сборах. До этого я отнес в машину все свои сумки, затем быстро позавтракал и как раз возвращался к таксисту. По дороге к автомобилю ко мне подбегает женщина, офицер ВАДА, она была из Эстонии или Латвии, точно не помню, но говорила по-русски. По контракту нас могут проверить представители из любой другой страны. Она меня спрашивает: "Вы Максим Дылдин?", на что я спросил у нее, кто она такая, женщина представилась офицером ВАДА. В ответ я попросил ее показать удостоверение, потому что когда ты сдаешь допинг-контроль за границей, они обязаны предоставить тебе свои корочки и бланк для заполнения данных. Женщина мне задала вопрос: "Вы будете сдавать анализы?". Я ей вновь говорю: "Вы кто, покажите свое удостоверение, я что, должен прямо на улице вам сдавать все?", она опять: "Вы будете сдавать анализы?", ну тогда я и сказал: "Раз вы не показываете удостоверение, то я не Максим Дылдин". Тогда она стала тянуть меня за руку, таксист это, кстати, все видел. Тогда я пригрозил ей, что вызову полицию, она просто развернулась и ушла. Всё, вот за это меня отстранили.

– После этого случая тоже отказывался от сдачи допинг-контроля?

– Нет. Когда было расследование по моему делу, я несколько раз сдавал анализы, и ничего в них не было. За всю карьеру у меня огромная пачка листов о прохождении контроля на допинг. Мне все равно, я хоть каждый день могу сдавать эти анализы, я всегда поддерживал и поддерживаю чистый спорт. Даже после инцидента, спустя неделю, я сдавал допинг-контроль на соревнованиях в Волгограде, все было в порядке.

– Если все было в порядке, то почему не удалось отстоять свою невиновность?

– У нас в России нет сильных адвокатов, которые могут защищать спортсменов на международном уровне. Наши адвокаты, защищающие спортсменов, не имеют авторитета на мировом уровне, их никто не знает и никто не слушает. Это правда. Были бы у меня большие деньги, примерно 200 тысяч долларов, я бы нанял американского или английского адвоката, который бы разрулил мою ситуацию так, что они остались бы мне должны. Но мне пришлось вести диалог с судом, самому вести с ними онлайн-переписку, предоставлять все документы, справки и доказательства. Мои доводы их не убедили, хотя в декабре того же года 16 итальянских спортсменов не прошли допинг-контроль, как и я, они просто не явились, статья обвинений такая же. Однако через три месяца после инцидента им вынесли оправдательный приговор, а в моем случае приняли решение о дисквалификации на четыре года, не учитывая тот факт, что я год и восемь месяцев уже не участвовал в соревнованиях. В общей сложности меня отстранили на пять лет и восемь месяцев.

– Что по этому случаю вам говорят коллеги из других сборных?

– В основном я общаюсь со спортсменами из Украины, они говорят, что это вообще бред. Многие знали о моем деле, этого никто не скрывал, я ни от кого не бегал. Все мне говорили, что за это дело могут дать максимум предупреждение, но на деле получилось все совершенно по-другому.