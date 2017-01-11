Максим Дылдин: "Медаль Олимпиады у меня дома, пусть попробуют отобрать"

Российский легкоатлет Максим Дылдин в интервью properm.ru заявил, что не собирается отдавать бронзовую медаль Олимпиады-2008 в эстафете. 13 сентября 2016 года он был лишен награды из-за положительной допинг-пробы партнера по команде Дениса Алексеева. В январе Дылдин сам был дисквалифицирован на 4 года за отказ от прохождения допинг-тестирования.

– Давайте вспомним допинг скандал с Денисом Алексеевым, когда у команды забрали выигранные медали. Как проходил этот процесс, где медаль и что вы можете сказать в целом об этом ситуации?

– Да никак не происходит этот процесс, это все только на бумаге. Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли.

Что касается Алексеева, то он сдал эту пробу в 2008 году в Пекине. По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло восемь лет, они ее зачем-то вскрывают и вдруг она оказывается грязной. К чему это все? Я могу объяснить. Когда пробу вновь открыли она была чистой, но видимо нельзя чтобы так было, поэтому ее сделали такой, как это было нужно. Это простой "накат" на Россию, это смешно. Сборную поймали на туринабол, одном из самых банальных допингов, видимо ничего более интересного придумать не смогли. Это что получается, все по одной системе идут? Не может такого быть, это провокация, политика и двойные стандарты. Может быть у них много запасов этого туринабола, что они мешают его всем подряд. Даже лыжников ловят на этом препарате, он то им зачем? Туринабол – это сила, он нужен спринтерам, а лыжникам нужна выносливость. Более того, у скелетонистов находят туринобол, это еще смешнее. Им же надо просто санки толкнуть и правильно катиться со склона.

В тоже время, как вскрыли хакеры, у американцев есть разрешение на применение допинга куда более сильного, но весь мир на это закрыл глаза. Перед Олимпиадой в Рио, примерно за месяц до начала, на кокаине поймали канадского шестовика, опять все нормально. Американскую легкоатлетку тоже поймали на кокаине, только за две недели до Олимпиады, и снова ничего. В ближайшем будущем станет еще хуже. Полетят головы известных спортсменов, для которых, я нахожусь еще на слишком низком уровне.