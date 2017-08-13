Маклауд расплакался во время интервью о падении Болта

Омар Маклауд эмоционально отреагировал на падение партнера по сборной Ямайки Усэйна Болта. Во время финального забега на дистанции 4х100 м легендарный спринтер получил повреждение бедра и не смог завершить свой последний забег в карьере.

- Это разбило мне сердце, - сказал Маклауд - и во время интервью на его глазах появились слезы. - Особенно когда он начал подпрыгивать. Это было мучительно для меня. Я был шокирован. Это худшее, что могло произойти. Он извинялся после забега, но я сказал, что этого не нужно делать, ведь это был его последний забег для его болельщиков. Это показало его настоящее отношение к ним и то, что он является настоящей легендой.