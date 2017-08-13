Россиянин Даниил Лысенко завоевал серебро чемпионата мира в прыжках в высоту. Его результат 2,32 метра. Чемпионом мира стал Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,35). Бронзовую медаль завоевал сириец Маджед Газаль (2,29).

Это уже шестая медаль российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом на этом чемпионате мира. Ранее серебро взяли Сергей Шубенков (110 м с/б), Валерий Пронкин (метание молота), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Сергей Широбоков (ходьба, 20 км). Золото завоевала Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Баршим (Катар) - 2,35

2. ЛЫСЕНКО - 2,32

3. Газаль (Сирия) - 2,29