Лысенко выступит на турнире в Эберштадте

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, завоевавший серебро чемпионата мира в Лондоне, 26 августа выступит на международном турнире в немецком Эберштадте. Чемпионат мира стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере.

- Данилу удалось немного передохнуть после чемпионата мира, и теперь он поедет в Эберштадт, - цитирует ТАСС менеджера спортсмена Павла Воронкова. - Это традиционный турнир с очень представительным составом участников. Люди, которые не прыгают на 2,30 м, организаторами даже не рассматриваются.

Соревнования среди мужчин по прыжкам в высоту проводятся в Эберштадте с 1979 года, среди победителей есть и российские спортсмены: Иван Ухов, Андрей Сильнов и Вячеслав Воронин.