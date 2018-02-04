Лысенко выиграл "Русскую зиму" в прыжках в высоту, Ухов - третий

Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на международном турнире "Русская зима". Ранее он показал лучший результат сезона в мире (2,37). Олимпийский чемпион Иван Ухов стал третьим.
Мужчины
Тройной прыжок
1. Александр Юрченко - 17,12
2. Алексей Федоров - 16,71
3. Дмитрий Чижиков - 16,58
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко - 2,30
2. Иван Иванюк - 2,30
3. Иван Ухов - 2,26
Женщины
Прыжки в длину
1. Елена Соколова - 6,45
2. Екатерина Кропивко - 6,43
3. Елена Машинистова - 6,42
Тройной прыжок
1. Виктория Прокопенко - 14,44
2. Екатерина Конева - 14,11
3. Анна Крылова - 14,02