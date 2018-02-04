Лысенко выиграл "Русскую зиму" в прыжках в высоту, Ухов - третий

Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на международном турнире "Русская зима". Ранее он показал лучший результат сезона в мире (2,37). Олимпийский чемпион Иван Ухов стал третьим.

Мужчины

Тройной прыжок

1. Александр Юрченко - 17,12

2. Алексей Федоров - 16,71

3. Дмитрий Чижиков - 16,58

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко - 2,30

2. Иван Иванюк - 2,30

3. Иван Ухов - 2,26

Женщины

Прыжки в длину

1. Елена Соколова - 6,45

2. Екатерина Кропивко - 6,43

3. Елена Машинистова - 6,42

Тройной прыжок

1. Виктория Прокопенко - 14,44

2. Екатерина Конева - 14,11

3. Анна Крылова - 14,02