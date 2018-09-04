"Лужники" могут реконструировать под легкую атлетику

"Лужники" во время чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Член президиума ВФЛА, член совета ИААФ Михаил Бутов допускает, что "Лужники" в будущем могут принять крупные легкоатлетические соревнования. Стадион в 2013 году принимал чемпионат мира по легкой атлетике, после чего был закрыт на реконструкцию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В первоначальном проекте реконструкции БСА "Лужники" предусматривалась возможность временного демонтажа нижнего яруса трибун для размещения на их месте беговых дорожек.

– Такой проект рассматривался с подачи нашей федерации, – цитирует ТАСС Бутова. – При его реализации наш стадион стал бы похож на парижский, где нижние ряды трибун выдвижные. И при их складывании беговые дорожки освобождаются, когда есть необходимость проведения легкоатлетических соревнований. Но это довольно-таки дорогостоящая штука, и когда принимали окончательный проект реконструкции "Лужников", то от этого предложения отказались.

Но тем не менее и в окончательном проекте существует план трансформации стадиона для проведения легкоатлетических соревнований. Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на БСА соревнования по легкой атлетике, если будет необходимость. И реконструкция не потребует больших затрат.

По его мнению, в настоящее время "Лужники" могут быть востребованы легкой атлетикой только при проведении чемпионатов мира или Олимпийских игр, если Москва будет принимать эти соревнования.

"Либо если будет востребована для каких-то крупных общероссийских спортивных мероприятий, какими в свое время были Спартакиады народов СССР", – добавил он.

Напомним, во время ЧМ-2018 "Лужники" приняли 7 игр, включая матч открытия турнира Россия – Саудовская Аравия (5:0) и финал Франция – Хорватия (4:2).