09:28 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

"Лужники" могут реконструировать под легкую атлетику

"Лужники" во время чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
"Лужники" во время чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Член президиума ВФЛА, член совета ИААФ Михаил Бутов допускает, что "Лужники" в будущем могут принять крупные легкоатлетические соревнования. Стадион в 2013 году принимал чемпионат мира по легкой атлетике, после чего был закрыт на реконструкцию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В первоначальном проекте реконструкции БСА "Лужники" предусматривалась возможность временного демонтажа нижнего яруса трибун для размещения  на их месте беговых дорожек.

– Такой проект рассматривался с подачи нашей федерации, – цитирует ТАСС Бутова. – При его реализации наш стадион стал бы похож на парижский, где нижние ряды трибун выдвижные. И при их складывании беговые дорожки освобождаются, когда есть необходимость проведения легкоатлетических соревнований. Но это довольно-таки дорогостоящая штука, и когда принимали окончательный проект реконструкции "Лужников", то от этого предложения отказались.

Но тем не менее и в окончательном проекте существует план трансформации стадиона для проведения легкоатлетических соревнований. Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на БСА соревнования по легкой атлетике, если будет необходимость. И реконструкция не потребует больших затрат.

По его мнению, в настоящее время "Лужники" могут быть востребованы легкой атлетикой только при проведении чемпионатов мира или Олимпийских игр, если Москва будет принимать эти соревнования.

"Либо если будет востребована для каких-то крупных общероссийских спортивных мероприятий, какими в свое время были Спартакиады народов СССР", – добавил он.

Напомним, во время ЧМ-2018 "Лужники" приняли 7 игр, включая матч открытия турнира РоссияСаудовская Аравия (5:0) и финал ФранцияХорватия (4:2).

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5516994

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