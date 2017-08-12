Лорен Сигрейв: "Знал, что Дарья готова прыгать далеко"

Тренер прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Лорен Сигрейв знал, что его подопечная способна прыгнуть далеко на чемпионате мира, передает из Лондона спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. 26-летняя спортсменка в пятницу заняла второе место, прыгнув на 7 метров.

– Я знал, что Дарья готова прыгать далеко, - отметил Сигрейв. - У нее уже были далекие прыжки с заступом или когда она, наоборот, сильно не доступала до планки. Перед чемпионатом мира мы провели очень качественный двухнедельный сбор в Риети. В квалификации в ужасных погодных условиях она сумела прыгнуть на 6,66 м. По моим оценкам, в нормальную погоду к результатам квалификации нужно прибавлять около 40 сантиметров. То есть по всем показателям получалось, что Дарья готова очень хорошо.

– Показалось, в какой-то момент она даже всерьез была настроена выиграть.

– Очень волнительным получился ее третий прыжок. Она заступила там всего один сантиметр, а публика взорвалась, так это было далеко. В семиметровом прыжке у нее еще был небольшой запас на планке. Возможно, всего два-три сантиметра, но это и есть разница между первым и вторым местом. Я рад серебряной медали, но этих сантиметров мне очень жаль.

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