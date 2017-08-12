Лорен Сигрейв: "Тяжелее всего Клишиной было привыкнуть ко мне"

Тренер прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Лорен Сигрейв считает, что его подопечной сложнее всего было привыкнуть к работе с американским специалистом, передает из Лондона спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. 26-летняя спортсменка, которая с 2013 года живет и тренируется в США, в пятницу заняла второе место на чемпионате мира, прыгнув на 7 метров.

– К чему Клишиной было тяжелее всего привыкнуть в начале ее американской жизни – питанию, стилю жизни, чему-то еще?

– Я думаю, ко мне. Я по сути своей не диктатор и слушаю своих спортсменов. Однажды мы сидели, и я спросил: "Как ты думаешь, чем мы должны заняться в ближайшие дни на тренировках?" Для Дарьи это был шок. Тренер вдруг спрашивает ее мнения, что нужно делать! Сейчас для нас это уже в порядке вещей. Мы работаем вместе, прислушиваемся друг к другу.

Полностью интервью Сигрейва