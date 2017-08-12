Лорен Сигрейв: "Для Клишиной очень важным будет следующий сезон"

Тренер прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Лорен Сигрейв признался, что следующий сезон будет очень важным для него и его подопечной, передает из Лондона спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. В пятницу 26-летняя спортсменка заняла второе место на чемпионате мира, прыгнув на 7 метров.

– Поделитесь планами на Игры-2020. Теперь надо там брать медаль!

– У меня план такой: во-первых, надо дожить, а во-вторых, хочу похудеть (смеется). Если серьезно, очень важным для нас будет следующий сезон. Зимний чемпионат мира, потом летом чемпионат Европы. Семь метров – это магическая отметка, и тот факт, что она сумела завоевать серебро с таким результатом, должен многое изменить.

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