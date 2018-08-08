Литовец Гуджюс завоевал золото чемпионата Европы в метании диска, Бутенко - девятый

Литовский спортсмен Андрюс Гуджюс стал победителем чемпионата Европы по легкой атлетике в метании диска. Он показал результат 68,46 метра.
Вторым стал швед Даниэль Столь. На третьем месте австриец Лукас Вайсхайдингер. Россиянин Виктор Бутенко занял девятое место. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Метание диска
Мужчины
Финал
1. Андрюс Гуджюс (Литва) – 68,46
2. Даниэль Столь (Швеция) – 68,23
3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) – 65,14...
9. ВИКТОР БУТЕНКО (РОССИЯ) - 62,24