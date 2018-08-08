Литовец Гуджюс завоевал золото чемпионата Европы в метании диска, Бутенко - девятый

Литовский спортсмен Андрюс Гуджюс стал победителем чемпионата Европы по легкой атлетике в метании диска. Он показал результат 68,46 метра.

Вторым стал швед Даниэль Столь. На третьем месте австриец Лукас Вайсхайдингер. Россиянин Виктор Бутенко занял девятое место. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Метание диска

Мужчины

Финал

1. Андрюс Гуджюс (Литва) – 68,46

2. Даниэль Столь (Швеция) – 68,23

3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) – 65,14...

9. ВИКТОР БУТЕНКО (РОССИЯ) - 62,24