Левченко вошла в число претенденток на премию "Восходящая звезда года" от ИААФ

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Юлия Левченко вошла в число номинантов на премию ИААФ "Восходящая звезда года". Как сообщает официальный сайт ИААФ, соперницами 19-летней украинки будет бегунья Сальва Эид Насер из Бахрейна и венесуэлка Юлимар Рохас, ставшая чемпионкой мира в тройном прыжке.

У мужчин на премию "Восходящая звезда года" претендуют американский бегун Кристиан Коулман, швед Арманд Дуплантис, выступающий в прыжках с шестом, и норвежский барьерист Карстен Вархольм, ставший чемпионом мира в беге на 400 метров с барьерами.

Победители будут названы 24 ноября в Монако.