Лесной получил приглашение от организаторов зимнего ЧМ для оформления британской визы

Чемпион России в толкании ядра Александр Лесной получил от организаторов зимнего чемпионата мира приглашение для оформления британской въездной визы. Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева отметила, что он стал пятым легкоатлетом, который получил такое приглашение.

– Сегодня утром пришло визовое приглашение для Александра Лесного, – цитирует ТАСС Юхареву.

Право стать участником зарубежных турниров в нейтральном статусе в 2018 году от ИААФ получили уже 19 российских легкоатлетов.

Ранее приглашения на получение визы в Великобританию на зимний ЧМ получили прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, а также Виктория Прокопенко, специализирующаяся в тройном прыжке.