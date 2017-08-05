Лесной не смог выйти в финал чемпионата мира в Лондоне

Российский толкатель ядра Александр Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не смог выйти в финал чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. Его результат 19,67 метра. Это только 26-е место.

В финал вышли 12 лучших спортсменов. Новозеландец Томас Уолш, толкнувший ядро на 22,14 м, стал первым. Вторым стал поляк Михаль Харатык (21,27), третьим - американец Дарелл Хилл (21,11).