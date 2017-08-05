13:02 5 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Лесной не смог выйти в финал чемпионата мира в Лондоне

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Российский толкатель ядра Александр Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не смог выйти в финал чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. Его результат 19,67 метра. Это только 26-е место. 

В финал вышли 12 лучших спортсменов. Новозеландец Томас Уолш, толкнувший ядро на 22,14 м, стал первым. Вторым стал поляк Михаль Харатык (21,27), третьим - американец Дарелл Хилл (21,11).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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эстонский армеец

НИКАКОЙ!!! Это уже какой по счёту из 19 - кто не показал просто своего результата? Может действительно только на допинг надежда?

13:09 5 августа