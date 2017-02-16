Легкоатлеты, не вернувшие медали, не войдут в сборную России

Легкоатлеты, которые не вернули награды и призовые, не будут допущены к участию в спортивных мероприятиях под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует пресс-служба организации. Также они не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте ВФЛА:

Сообщаем, что спортсмены и тренеры, находящиеся в дисквалификации, временно отстраненные, не сдавшие олимпийские медали и атрибуты и не возвратившие организаторам соревнований призовые деньги, не имеют права участвовать в спортивных мероприятиях ВФЛА и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд.

Напомним, что членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановлено с зимы 2015 года. Российские атлеты не допускаются до международных соревнований. Некоторые из легкоатлетов могут получить допуск в нейтральном статусе.