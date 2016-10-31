Легкоатлеты начнут получать компенсацию за пропуск Олимпиады-2016 с ноября

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский сообщил, что ведущие российские легкоатлеты с начала ноября начнут получать материальную компенсацию за пропуск Олимпийских игр-2016. 25 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на встрече с участниками Игр, заявил, что Фонд поддержки олимпийцев России выделит средства для помощи отстраненным от участия в соревнованиях спортсменам.

– Легкоатлетам с ноября начнут выплачивать деньги, – цитирует ТАСС Борзаковского. – Задержка была связана с подготовкой соответствующих документов для перевода средств, а с первых чисел начнутся уже непосредственные выплаты.

С вопросами о размере премиальных лучше обратиться к самим спортсменам. Могу только сказать, что все наши лидеры получат деньги. Думаю, было бы правильно, чтобы деньги были распределены в соответствии с тем, какое место занимает тот или иной атлет в мировой табели о рангах и какой результат он мог показать на Олимпийских играх. То есть брались бы за основу результаты Олимпийских игр в Рио или самые высокие результаты сезона.

Напомним, что сборная России по легкой атлетике за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной была лишена возможности выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро из-за того, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинговых скандалов вынужденно приостановила членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.