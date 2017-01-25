Лебедева уходит из Всемирной ассоциации олимпийцев

Россиянка Татьяна Лебедева, занимающая должность члена исполнительного комитета Всемирной ассоциации олимпийцев, подала в отставку с этого поста. Сегодня Лебедева была лишена двух серебряных медалей Олимпийских игр в Пекин, в ее допинг-пробе были найдены следы туринабола.

"Всемирная ассоциация олимпийцев защищает чистых спортсменов и серьезно борется с допингом. Мы верим в политику нулевой толерантности к тем, кто употреблял допинг. ВАО активно занималась разработкой нашего трехступенчатого плана по борьбе с допингом в рамках олимпийского движения. В связи с этим мы безумно разочарованы новостью о том, что допинг найден у члена исполнительного комитета ВАО Татьяны Лебедевой.

По законам ВАО все члены исполнительного комитета подписывают кодекс поведения ВАО, который включает в себя кодекс этики МОК, и в котором предельно ясно описан вопрос применения допинга и наказания за это.

Сегодня днем ВАО получила просьбу об отставке со стороны члена исполнительного комитета организации Татьяны Лебедевой. ВАО созывает срочное заседания исполкома организации для обсуждения этого вопроса, включая возможные санкции со стороны ВАО в соответствии с законами организации и ее нулевой толерантностью по отношению допинга", – говорится в сообщении ВАО.