Лебедева уходит из Всемирной ассоциации олимпийцев

Россиянка Татьяна Лебедева, занимающая должность члена исполнительного комитета Всемирной ассоциации олимпийцев, подала в отставку с этого поста. Сегодня Лебедева была лишена двух серебряных медалей Олимпийских игр в Пекин, в ее допинг-пробе были найдены следы туринабола.
"Всемирная ассоциация олимпийцев защищает чистых спортсменов и серьезно борется с допингом. Мы верим в политику нулевой толерантности к тем, кто употреблял допинг. ВАО активно занималась разработкой нашего трехступенчатого плана по борьбе с допингом в рамках олимпийского движения. В связи с этим мы безумно разочарованы новостью о том, что допинг найден у члена исполнительного комитета ВАО Татьяны Лебедевой.
По законам ВАО все члены исполнительного комитета подписывают кодекс поведения ВАО, который включает в себя кодекс этики МОК, и в котором предельно ясно описан вопрос применения допинга и наказания за это.
Сегодня днем ВАО получила просьбу об отставке со стороны члена исполнительного комитета организации Татьяны Лебедевой. ВАО созывает срочное заседания исполкома организации для обсуждения этого вопроса, включая возможные санкции со стороны ВАО в соответствии с законами организации и ее нулевой толерантностью по отношению допинга", – говорится в сообщении ВАО.
mobile_actor
Да и спорт разный всем нравится. И что? Вы-таки настаиваете, что рассуждать о вкусе еды имеют право только повара? И при чем здесь нагрузки? Допинг из-за нагрузок принимают? У допингистов, что, нагрузки больше, чем у чистых?
17:26 26 января
KonstantinLutsky
mobile_actor, еда, знаете ли всем разная нравится. А что такое нагрузки в профспорте вы, видимо, понятия не имеете. Да и вообще плохо себе представляете, что такое современный спорт уровня Олимпиады...
15:31 26 января
индеец_Джо
CanagliaVova0 ! У немцев, у примеру, часть биатлонистов "служит" в бундесвере. Развивать мысль или сам осилишь?
14:32 26 января
saber1
Оказывается всех в стране кормит диванный тролль Canaglia. Во как! Нашелся же дурилка картонная, блин.
13:17 26 января
индеец_Джо
mobile_actor, картинки по ТВ и интернету - это ещё не спорт. А то, что вы назойливый политизированный дилетант очевидно. Хотя бы по призывам допустить Степанову на ОИ.
11:30 26 января
mobile_actor
KonstantinLutsky, вы еще расскажите, что о вкусе еды имеют право рассуждать только повара.
08:27 26 января
CanagliaVova
2Konstantinlutsky. Если бы все прыгали в длину, кто бы тогда вашей бабушке платил пенсию, и на какие деньги учили бы ваших детей? :-D
07:57 26 января
Papa Dolphin
Досвидули
07:30 26 января
KonstantinLutsky
А вся эта история с допингом отдает политикой , на мой взгляд, и очень сильно...
07:19 26 января
KonstantinLutsky
Попробуйте попахать так, как пашут ребята в легкой атлетике и поговорим...
07:18 26 января
KonstantinLutsky
Читаю комменты. Честно говоря интересно. Пишут тут люди, явно достигшие больших высот в спорте. Ух так и приходит на ум пословица "В спорте и политике у нас разбираются все.., не вставая с дивана". Уважаемые комментаторы право что-то говорить, осуждать, имеют те, кто реально чего-то достиг в спорте и без препаратов. Что маловероятно.
07:17 26 января
индеец_Джо
mobile_actor..." У росийских собственная "...Чучело, не суетись и продолжай требовать допуска Степановой на Игры в Токио "за заслуги".
06:39 26 января
Основной
в допинге мы точно чемпионы-)
03:57 26 января
mobile_actor
Это потому, что российские чиновники - воры и жулики, но все-таки не дураки.
02:28 26 января
пошливы
Все знают, в если WADA заявляет без доказательно, что в Сочи открывали допинг пробы, то почему сейчас российские чиновники не говорят, что WADA могла за эти месяцы, годы вскрыть допинг пробы их заразить допингом???
02:22 26 января
mobile_actor
"А из Совета Федерации?" У росийских собственная "гордость": попробуй оторви от кормушки.
01:27 26 января
mobile_actor
"Непривычно." Она точно знает, что из ВАО ее сейчас 100% выкинут, если она сама не уйдет: это же не российская организация.
01:26 26 января
igorvasilevich
fedor pavlovitsh Совсем уже без мозгов. За бугром прибором положить на наши органы. А так правильно допингистов нужна гнать поганой метлой.
00:59 26 января
fedor pavlovitsh
Поспешила. На следующий день надо потребовать вскрытие пробы Б. Если даст положительный результат тогда и уходить. Если нет, подавать заявление в правоохранительные органы по месту нахождения ВАДА, по факту мошенничества в виде умышленной подмены допинг-пробы представителями ВАДА путем обмана и злоупотребления доверием!!! Там же, в судебном порядке требовать возмещения денежных средств за причиненный моральный вред!!!!
00:32 26 января
Beard
Буква Ё А из Совета Федерации?..........................Ты чё,окстись,ей уже сидушку в Госдуме зарезервировали.
00:22 26 января
thunderclap
Это еще что... У Титова обнаружили следы РАСПАДА бромантана. Недораспался, видите ли. А годик оттарабанил.
00:12 26 января
fedor pavlovitsh
Поветкин, Лебедева кто следующий.... Они действуют.
00:09 26 января
FINIX
Не бывает нулевой толерантности, как не бывает второй свежести у осетрины.
23:46 25 января
Новоуепинни
Сильный ход Татьяны. Осталось еще из членов домового комитета выйти, вообще катастрофа
23:32 25 января
Новоуепинни
Richter-00 Вот интересно. Найдены следы туринабола. Что значит "следы"? А сам туринабол обнаружен? 22:38 --------------------- Убежал
23:29 25 января
Richter-00
Вот интересно. Найдены следы туринабола. Что значит "следы"? А сам туринабол обнаружен?
22:38 25 января
Буква Ё
А из Совета Федерации?
22:23 25 января
Весёлый©
"Это какой-то позор" (с)
22:10 25 января
rusfed 2.0
Непривычно
22:08 25 января