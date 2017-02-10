16:23 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Лебедева оспорила в CAS лишение двух медалей Олимпиады

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Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на лишение двух серебряных медалей Олимпиады-2008. Перепроверка допинг-пробы Лебедевой, взятой на Играх в Пекине, показала положительный результат на туринабол. Лебедева на Олимпиаде заняла вторые места в прыжках в длину и тройном прыжке.

- Я буквально только что подала апелляцию в CAS, завершив оформление всех документов, - цитирует ТАСС Лебедеву.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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намкрыш

Пусть безумная идея, не решайте сгоряча! Отвечайте нам скорее через доку-главврача. С уважением. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото". В.В.Высоцкий

16:51

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