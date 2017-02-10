Лебедева оспорила в CAS лишение двух медалей Олимпиады

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на лишение двух серебряных медалей Олимпиады-2008. Перепроверка допинг-пробы Лебедевой, взятой на Играх в Пекине, показала положительный результат на туринабол. Лебедева на Олимпиаде заняла вторые места в прыжках в длину и тройном прыжке.

- Я буквально только что подала апелляцию в CAS, завершив оформление всех документов, - цитирует ТАСС Лебедеву.