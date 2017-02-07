Лебедева обратится в CAS по поводу лишения медалей на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева оформит заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на текущей неделе. Ранее МОК лишил Лебедеву серебряных медалей Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб.

– Пока я не подала апелляцию в CAS, но принципиальное решение о подаче принято, – приводит "Р-Спорт" слова Лебедевой. – Обязательно это сделаю. Сейчас я думаю, с каким адвокатом работать, потому что у каждого своя линия защиты. На этой неделе, до 14 февраля, я должна принять решение.