Ласицкене завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги

Россиянка Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги, который проходил в Лондоне. Она преодолела планку на высоте 2,04 метра, что является повторением лучшего результата сезона в мире, который был показан ею же в Париже 30 июня.

Второй стала итальянка Елена Валлортигара, ее результат - 2,02 метра. Третье место с результатом 1,91 метр разделили британка Морган Лэйк и американка Вашти Каннингем.

Напомним, Ласицкене выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.