Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата Европы по легкой атлетике. Соревнования проходят на Олимпийском стадионе в Берлине (Германия).

Россиянка победила с результатом два метра ровно. Для нее это первая победа на чемпионате Европы. Такой же показатель у болгарки Мирелы Демиревой, но она проиграла по количеству попыток. На третьем месте немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш.

Российские атлеты на международных турнирах выступают как нейтральные спортсмены. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Прыжки в высоту

Женщины

Финал

1. МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ (РОССИЯ) 2,00

2. Мирела Демирева (Болгария) 2,00

3. Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия) 1,96