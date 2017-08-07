Ласицкене выступит на турнире в Варшаве сразу после чемпионата мира

Менеджер прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова отметила, что спортсменка выступит в Варшаве на международном турнире Мемориале Камилы Сколимовской сразу после окончания чемпионата мира в Лондоне. Напомним, что в столице Англии россиянка начнет выступление 10 августа.

– 15 августа Мария выступит на турнире в Варшаве, – цитирует ТАСС Назарову. – Не исключено, что 26 августа она будет стартовать в Германии. Затем 1 сентября Маша выступит в финале брюссельском "Бриллиантовой лиги", который станет для нее последним соревнованием в этом сезоне.