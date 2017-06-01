Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение принять участие в этапе Бриллиантовой лиги, сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова. Соревнование пройдет в швейцарской Лозанне.

Ласицкене, в апреле получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступления на международных соревнованиях, на минувшей неделе одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги, прошедшем в американском Юджине, преодолев высоту 2,03 м. Ранее стало известно, что 8 июня россиянка выступит на этапе лиги в Риме, а 18 июня – в Стокгольме. Раунд серии в Лозанне пройдет 6 июля.

"Мария получила приглашение от организаторов этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне и выступит на этих соревнованиях", – приводит "Р-Спорт" слова Назаровой.