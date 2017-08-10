Ласицкене выиграла квалификацию и вышла в финал чемпионата мира

Россиянка Мария Ласицкене вышла в финал чемпионата мира в прыжках в высоту с лучшим результатом. Она взяла высоту 1,92 метра. Такую же планку преодолели украинка Юлия Левченко и Камила Лицвинко из Польши.

Другая россиянка - Ирина Гордеева - не смогла выйти в финал. Ее результат - 1,89 м. Она стала 16-й. В финал, который пройдет 12 августа, вышли 12 спортсменок.

Напомним, Ласицкене имеет лучший результат сезона – 2,06 м. В этом сезоне она не проигрывала, одержав 15 побед на 15 стартах. Среди прочего она побеждала на этапах "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, Лондоне и Монако, на Мемориале Знаменских, в Кубке и чемпионате России.

На чемпионате мира в Лондоне Ласицкене, как и еще 18 россиян, выступает под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией ВФЛА.