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Ласицкене выиграла Кубок Сталинграда с лучшим результатом сезона в мире

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Мария Ласицкене стала победительницей всероссийского турнира Кубок Сталинграда. На состязаниях в Волгограде она показала лучший результат сезона в мире - 2,04. Она обновила собственное достижение, показанное на Мемориале Дьячкова-Озолина в Москве (2,01).

Ласицкене показала лучший результат для зала Волгоградской академии физкультуры и спорта. Прежний рекорд - 2,00 метра был установлен здесь Еленой Слесаренко в 2004 году. Трижды Ласицкене попыталась преодолеть высоту 2,07 метра, но ей это не удалось.

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