Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги", одержав 40-ю победу подряд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Спортсменка преодолела планку на отметке 1,97 м.

Для Ласицкене эта победа стала 40-й подряд. Победная серия стартовала 1 июля 2016 года на Универсиаде в Смоленске. Среди прочих турниров она выиграла чемпионат мира-2017 в Лондоне и чемпионат мира-2018 в помещении в Бирмингеме.

Из-за дисквалификации ВФЛА Ласицкене, как и другие российские спортсмены, выступает в международных состязаниях под нейтральным флагом.