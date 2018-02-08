Ласицкене выиграла 34-й турнир подряд

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла турнир в Мадриде. Россиянка преодолела планку на высоте 2 метра.

25-летняя спортсменка выступала под нейтральным флагом.

Для Ласицкене это 34-я победа подряд, ее серия длится с 1 июля 2016 года