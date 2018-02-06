Ласицкене выиграла 33-й турнир подряд

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла турнир в Банске-Быстрице. Он стал для нее первым международным стартом в 2018 году. Россиянка преодолела планку на высоте 2,02. Второй стала Леверн Спенсер из Сент-Люсии (1,94), третьими - итальянка Алессия Трост и чешка Михаэла Груба (по 1,91).

Для Ласицкене это 33-я победа подряд. Также ей принадлежит лучший результат сезона в мире (2,04).