20:52 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ласицкене выиграла 33-й турнир подряд

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Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла турнир в Банске-Быстрице. Он стал для нее первым международным стартом в 2018 году. Россиянка преодолела планку на высоте 2,02. Второй стала Леверн Спенсер из Сент-Люсии (1,94), третьими - итальянка Алессия Трост и чешка Михаэла Груба (по 1,91). 

Для Ласицкене это 33-я победа подряд. Также ей принадлежит лучший результат сезона в мире (2,04).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Массарагж

Ну и кто - они после этого? Имеется ввиду, что не дали Лучшую легкоатлетку 2017!

22:41

wolfwolk

Да нет, ей просто было нужно выступать под иным флагом.

21:41

rusfed 2.0

Да не, чтоб стать лучшей легкоатлеткой мира, ей нужно бы установить 33 мировых рекорда подряд

21:24

wolfwolk

Неоспоримо лучшая легкоатлетка прошлого года.

21:16