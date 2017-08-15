Ласицкене выиграла 17-й турнир подряд

Двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене (Кучина) заняла первое место на Мемориале Камилы Сколимовской, который проходит в Польше. Спортсменка преодолела планку высотой 1,95 метра.

Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши (1,92), третьей стала чешка Михаэла Грубая (1,88).

Эта победа стала для Ласицкене 17-й подряд в этом сезоне. Среди прочего она победила на чемпионате мира в Лондоне, этапах "Бриллиантовой лиги" в Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на Мемориале Знаменских, чемпионате России, а также на Кубке России.

