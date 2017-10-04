Ласицкене вошла в четверку финалисток в борьбе за звание легкоатлетки года ЕAA

Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАА) объявила список из четырех финалисток в борьбе за звание легкоатлетки года. В окончательную четверку попала российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Также в список были включены Екатерини Стефаниди (Греция), Нафиссату Тиам (Бельгия) и Анита Влодарчик (Польша).

Отметим, что Ласицкене в августе завоевала золотую медаль чемпионата мира в Лондоне с результатом 2,03 метра. Кроме того, российская прыгунья 1 сентября выиграла 18-й турнир подряд в нынешнем сезоне, победив в Финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Объявление победителей состоится на гала-вечере, который состоится 14 октября в Вильнюсе.