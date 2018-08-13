Ласицкене, Сидорова, Шубенков и Моргунов выступят на Континентальном кубке ИААФ

На Континентальном кубке ИААФ в Остраве (Чехия) четыре спортсмена из России: Мария Ласицкене (прыжок в высоту), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), Сергей Шубенков (110 м с/б) и Тимур Моргунов (прыжок с шестом). Они получили приглашения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Как сообщает официальный сайт ВФЛА, занявший на чемпионате Европы в Берлине третье место прыгун в высоту Илья Иванюк, находится в резерве и также может быть приглашен в Остраву при условии отказа или травмы кого-либо из спортсменов, находящихся в настоящий момент выше него в европейском рейтинге.

Турнир пройдет с 8 по 9 сентября в чешской Остраве. Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в статусе нейтральных атлетов.