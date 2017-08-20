Ласицкене, Шубенков, Клишина и Сидорова квалифицировались в финал "Бриллиантовой лиги"

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова квалифицировались в финал "Бриллиантовой лиги", который пройдет в Брюсселе 1 сентября. Россияне выступят под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Напомним, Ласицкене является действующей чемпионкой мира в прыжках в высоту. В этом сезоне он победила во всех стартах, в которых принимала участие, включая все шесть этапов "Бриллиантовой лиги".

Чемпион мира 2015 года и серебряный призер ЧМ в Лондоне 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стал первым по итогам шести этапов турнира.

Серебряный призер чемпионата мира-2017 Клишина стала второй в общем зачете "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину. Чемпионка Европы-2014 Анжелика Сидорова, выступающая в прыжках с шестом, стала пятой.