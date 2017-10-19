Ласицкене рассчитывает на автоматическое продление допуска к международным стартам

Менеджер двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова сказала, что спортсменка надеется на восстановление членства ВФЛА в ИААФ. В противном случае легкоатлетка рассчитывает на автоматическое продления допуска к международным соревнованиям со стороны ассоциации.

В этом году Ласицкене выступала на международных стартах в статусе нейтрального спортсмена, получив индивидуальное разрешение от ИААФ. Срок действия этого допуска истекает 31 декабря.

- Сейчас мы не думаем над тем, как получить новый допуск, - цитирует ТАСС Назарову. - Верим, что Всероссийской федерации легкой атлетики в конце года будет возвращено членство в ИААФ, после чего не нужно будет получать новых индивидуальных разрешений. Если же этого не произойдет, то мы рассчитываем, что допуск к международным стартам Марии будет продлен автоматически.