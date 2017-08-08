Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прилетела в Лондон, где через два дня ей предстоит выйти на старт квалификации. Из-за карантина Ласицкене будет жить не в официальном отеле чемпионата мира, сообщила "СЭ" координатор российской делегации Елена Орлова.

Напомним, уже около 25 спортсменов в Лондоне подхватили ротавирусную инфекцию, источником распространения которой предположительно стал отель.

– Мы попросили организаторов переселить Машу, чтобы не рисковать, – сказала Орлова. – Нам пошли навстречу и нашли отель неподалеку от стадиона. Жить там Маша будет не одна, а с тренером и со своей командой. Других ребят, которые только должны приехать, переселить уже не получится. С номерами в городе очень напряженно, найти что-то не удалось.

Также Орлова подтвердила, что никто из наших спортсменов от инфекции не пострадал.

– У нас, слава богу, все здоровы. В отеле поддерживается просто хирургическая чистота и принимаются нешуточные меры безопасности. Например, каждые полчаса все поверхности протирают спиртовым раствором, а еду в ресторане мы теперь берем не сами, а ее приносят официанты. (Наталья МАРЬЯНЧИК)