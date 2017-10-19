Ласицкене приглашена на церемонию объявления лучших легкоатлетов года по версии ИААФ

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, претендующая на звание лучшей легкоатлетки мира 2017 года, получила приглашение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на гала-вечер, на котором будут торжественно подведены итоги сезона. Гала-вечер пройдет в Монако в "Гримальди Форуме" 24 ноября.

– Мария получила приглашение от ИААФ и обязательно поедет на этот вечер, – цитирует ТАСС менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

На звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года также претендуют эфиопка Аяна Алмаз (бег на длинные дистанции), кенийка Хеллен Обири (бег на средние дистанции), австралийка Салли Пирсон (бег на 100 м с барьерами), хорватка Сандра Перкович (метание диска), американка Бритни Риз (прыжки в длину), южноафриканка Кастер Семеня (бег на средние дистанции), гречанка Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом), бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье), полька Анита Влодарчик (метание молота).